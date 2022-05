La deposizione di una corona per rinnovare la memoria del sacrificio dei patrioti Ciro Menotti e Vincenzo Borelli. La cerimonia si svolge giovedì 26 maggio, alle 10, in occasione del 191° anniversario della loro uccisione, in piazzale Primo Maggio, ai piedi del patibolo.

Ciro Menotti, carpigiano di Migliarina la cui tomba si trova a Spezzano, luogo d’origine della moglie, venne ucciso assieme al notaio Vincenzo Borelli, per ordine del duca Francesco IV d’Austria d’Este, il 26 maggio 1831 in seguito alla cosiddetta “Congiura estense” nell’ambito dei Moti che caratterizzarono quel periodo storico.

Alla commemorazione intervengono l’assessora del Comune di Modena Roberta Pinelli; Mauro D’Orazi, presidente del Consiglio dell’Unione Terre d’Argine e consigliere comunale di Carpi; l’assessore del Comune di Fiorano Carlo Santini; il vicepresidente del Movimento Federalista Europeo Salvatore Aloisio.

L’iniziativa è promossa dal Comune di Modena e dal comitato di Modena dell’Istituto per la storia del Risorgimento italiano in collaborazione con la sezione di Modena dell’Associazione Mazziniana italiana e la federazione regionale dell’Associazione nazionale veterani e reduci Garibaldini.