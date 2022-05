L’Ufficio Relazioni con il Pubblico rimarrà chiuso a partire da domani pomeriggio, giovedì 26 maggio per effettuare il trasloco dell’intero Urp. A partire da lunedì 30 maggio, infatti, l’Urp aprirà nella nuova sede in via del Pretorio 18 – Galleria ex Cavedoni – prima porta a destra.

Orario: da lunedì a venerdì dalle 9 alle 13 – Giovedì anche dalle 14,30 alle 16,30 – Tel. 0536 880801. Email: urp@comune.sassuolo.mo.it – segnalazioni@comune.sassuolo.mo.it