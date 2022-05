All’interno della manifestazione ‘Sempre Maggio Fioranese’, venerdì 27 maggio verranno celebrati da Lapam i 50 anni dall’inaugurazione del circuito Ferrari di Fiorano Modenese. Alle 20.30 in piazza Ciro Melotti a Fiorano si terrà un evento ricco di ospiti di caratura internazionale ad ingresso libero fino ad esaurimento posti nel rispetto delle norme anti contagio COVID-19.

Nel 1972 il sogno ha preso vita: una pista completamente di proprietà dell’azienda a pochi chilometri dai suoi mitici stabilimenti, dove Ferrari ha la possibilità di studiare soluzioni tecniche innovative, sia per i suoi reparti sportivi, che spaziano dalla scuderia F1 fino ai vari progetti legati al Gran turismo, sia per lo sviluppo delle auto stradali che alimentano ogni anno la passione di migliaia di tifosi e di pochi fortunati possessori delle super car di Maranello. Prima dell’inizio dell’evento si esibirà la “Motor Land Band -video e suoni di motori” che intratterrà il pubblico con numerosi pezzi legati alla mondo dei motori, nel segno di una passione coinvolgente. L’incontro vedrà poi il giornalista sportivo esperto di Formula 1 Leo Turrini, dialogare con l’ex presidente Ferrari Luca Cordero di Montezemolo e Mauro Forghieri, leggendario ingegnere e progettista di auto da corsa, oltre che direttore della Scuderia Ferrari a cavallo tra gli anni ’60 e ’80 con la conquista di ben 7 titoli costruttori.

L’evento è organizzato da Lapam Confartigianato e dal comitato ‘Fiorano in festa’ in collaborazione con il comune e il Rotary Club Sassuolo e sarà ad ingresso libero fino ad esaurimento posti. Per ulteriori informazioni www.lapam.eu.