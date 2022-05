Si è tenuta martedì 24 maggio a Milano, nella prestigiosa cornice della sala Belvedere al 39 piano di Regione Lombardia, la cerimonia di premiazione di “The PRize”, il neonato premio dedicato alle Relazioni Pubbliche promosso da UNA – Aziende della Comunicazione Unite. Un riconoscimento nuovo e innovativo dedicato a un comparto altamente strategico e in forte evoluzione come quello delle PR.

In occasione della Settimana Europea per la Riduzione dei Rifiuti (SERR), il Gruppo Iren aveva promosso la campagna UN MONDO DA FAVOLA contro l’abbandono dei rifiuti, presentando tre divertenti spot ispirati ad altrettante fiabe tradizionali. Obiettivo era sensibilizzare i cittadini verso comportamenti più rispettosi dell’ambiente e contrastare il fenomeno dei rifiuti abbandonati, in particolare quelli ingombranti.

Al fine di valorizzare e diffondere la campagna, si era dato corso ad alcuni flash mob nel centro storico delle Parma, Piacenza, Reggio Emilia e Torino, nei quali era stata riproposta, grazie alla presenza di alcuni attori professionisti, la scena de “La Bella addormentata”, con momenti interattivi che avevano coinvolto cittadini e studenti.

Ad IREN è stato attribuito l’oro per la categoria COMUNICAZIONE CORPORATE, premiando la campagna “Un mondo da favola”. A ritirare il premio Claudia Civardi e Adriana Mosca in rappresentanza di Iren, che hanno ricevuto le congratulazioni degli organizzatori.

“Questo premio dà valore alle PR, uno dei comparti più strategici nel mondo della comunicazione. UNA, che da sempre rappresenta le diverse anime della industry, con questo premio che guarda al futuro riconosce il valore delle Relazioni Pubbliche all’interno del marketing mix. Mai come ora, in un periodo di grande trasformazione, saper raccontare un brand nel modo corretto è stato più essenziale e mi aspetto risultati ancora in crescendo per le prossime edizioni” ha dichiarato Davide Arduini, Presidente UNA.