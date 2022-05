La scorsa domenica 22 maggio, presso il centro sportivo G. Ferrari, si è svolta “Festinsieme”, un pomeriggio di festa e gioco per i ragazzi delle scuole medie e le loro famiglie organizzato dalla Parrocchia S. Giovanni Battista e dal Comune in collaborazione con le associazioni AS Libertas, GS Spezzanese, AC Fiorano, Lumen, il GET Gruppo Babele e le scuole del territorio comunale. Un evento che ha avuto gli adolescenti come primi protagonisti con lo scopo di creare momenti di partecipazione e riflessione rivolti proprio a loro.

I ragazzi presenti erano circa cinquanta e insieme ai famigliari hanno partecipato a diverse attività, tra cui un torneo sportivo con giochi più o meno noti (come Palla tra due fuochi) o il laboratorio “Family Lab: Stop Motion” a cura di Lumen di Casa Corsini, in cui genitori e figli hanno creato dei cartoni animati con la particolare tecnica dello stop-motion.

Inoltre, gli educatori dell’Educativa di strada hanno intrattenuto i passanti con alcune attività di giocoleria, coinvolgendo piccoli e grandi con clave, bolas, trampoli e biliardino. Presenti anche due “Inspiring Boards” a cura del Centro per le famiglie e del Gruppo Babele, in cui i partecipanti hanno contribuito rispondendo a due quesiti: “Di cosa ha bisogno un adolescente per vivere bene a Fiorano?”; “Di cosa ha bisogno una famiglia con figli adolescenti per vivere bene a Fiorano?”. All’interno della palestra del centro sportivo erano allestite due mostre: “Babele per tutti” celebrativa del venticinquesimo anniversario del GET, con stand poetici, fotografie storiche e una rassegna delle attività svolte dal gruppo; “Officine della solidarietà” con istallazioni multicolori e fotografie a cura del CSV.

La giornata di festa è terminata con un bel momento conviviale Alla buona riuscita della cena, a base di tigelle e pizza, ha collaborato il gruppo degli Alpini di Fiorano e la pizzeria “la Piccola Maiorca”, oltre al bar “Osteria del Pistolero”. Un ringraziamento speciale va anche agli esercenti che hanno generosamente offerto i premi per le prime tre squadre classificate ai giochi: pizzeria La Piccola Maiorca, gelateria artigianale Charly e Bar Pasticceria Pan di Zucchero. Alle premiazioni hanno partecipato l’ass. Morena Silingardi e l’ass. Luca Busani.