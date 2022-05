Ad aprile dello scorso anno avevano messo a segno un furto in un supermercato del paese, da dove avevano asportato generi alimentari ed altra merce per un valore complessivo di circa 1.400 euro. Intercettati dai Carabinieri nel parcheggio antistante erano riusciti ad allontanarsi a bordo di un’Audi, finendo fuori strada durante la fuga. Non solo. Uno di loro, inseguito a piedi dopo l’incidente, per dileguarsi aveva anche spintonato uno dei militari che nel rovinare a terra si era procurato alcune lievi lesioni. Il recupero dell’auto aveva poi consentito ai Carabinieri della Stazione di Cavriago di avviare le indagini, durate oltre un anno.

I rilievi tecnici eseguiti sull’auto, gli accertamenti sull’intestatario del mezzo e la ricostruzione dei fatti attraverso diverse testimonianze, ha consentito agli uomini dell’Arma di identificare i tre autori del furto i quali, ieri, al termine degli accertamenti, sono stati segnalai in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Reggio Emilia. A loro carico si ipotizzano i reati di furto, resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Spetterà ora alla Procura reggiana vagliare le circostanza in modo che, una volta concluse le indagini, il Giudice venga messo nelle condizioni di valutare le esatte responsabilità dei tre indagati.