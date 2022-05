Circa 18 milioni e 400mila euro di spese di cui l’80 per cento per il sociale e un avanzo lordo di oltre due milioni e 640mila euro con una parte libera che sfiora i 50mila euro. Sono questi i numeri del bilancio di rendiconto della gestione per l’anno 2021 dell’Unione dei Comuni del distretto ceramico, approvato lo scorso 5 maggio con le astensioni dei consiglieri Luca Volpari, Greta Pinelli e Marina Messori e che vede, tra l’altro, residui attivi per oltre nove milioni e mezzo.

Nel corso della presentazione è stato sottolineato come, la bassa percentuale di residui più che quinquennale sia sintomo di pulizia contabile.

Inoltre è stata evidenziata la situazione della liquidità di cassa, che supera i due milioni di euro e che ha consentito, anche in ragione di un’attenta gestione delle risorse interne, tempi medi di pagamento ai fornitori di 38 giorni, valore considerato fortemente virtuoso e concorrenziale con le tempistiche di pagamento del settore privato.

Nell’anno 2021, sono stati impegnati tre milioni e 300mila euro per interventi per l’infanzia e i minori, tre milioni e 200mila euro per la disabilità e oltre 500mila per gli anziani, mentre per le politiche di diritto alla casa e sulla famiglia sono stati impegnati quasi due milioni di euro.

I servizi conferiti all’Istituzione per l’anno 2021 hanno riguardato 56 persone nella casa residenza per non autosufficienti, 10 persone al centro diurno e una persona con disabilità gravissima.

Per quanto riguarda la gestione dei Servizi informativi associati (SIA) nel corso del 2021 è stata implementata la transizione digitale e potenziato il servizio di supporto alle aziende del territorio, fornendo risposte e agevolando i processi di gestione delle pratiche amministrative con la pubblica amministrazione. Il SIA inoltre presidia le reti tecnologiche, coordina la manutenzione delle stesse e ne garantisce il funzionamento, occupandosi anche della sicurezza informatica e della gestione dei flussi documentali a supporto dei procedimenti amministrativi; fornisce assistenza informatica agli uffici degli Enti ed alle biblioteche del distretto.