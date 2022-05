Gli studenti della scuola media Bursi di Fiorano Modenese debuttano a teatro, sabato 28 maggio, con due spettacoli, esito scenico di un laboratorio teatrale finanziato tramite progetti PON, patrocinati dal Comune di Fiorano Modenese.

Saranno 28 i ragazzi del ‘Bursi Drama Club’ impegnati sul palco dell’Astoria, i primi alle ore 20.00 con ‘The secret of the stones’, frutto del PON ‘Faccio, Capisco…Imparo’, sotto la direzione di Giulia Ronchetti e con la supervisione della prof. Elisabetta Zironi.

Il secondo gruppo ‘Giù la mascherina’, alle ore 21, metterà in scena ‘Gli stravaganti viaggi di Ulisse’ (PON ‘Io ci sono’), regia di Luca Ravazzini.

Ingresso nel rispetto delle norme anticovid.