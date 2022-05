A poco più di due anni dalla nascita, Run Different – community di runners che si è velocemente evoluta, e che ad oggi coinvolge quasi 150 appassionati di Modena – lancia la sua seconda sede a Fiorano Modenese, per servire al meglio il Distretto Ceramico. Questa nuova realtà sorge quindi presso il campo Menotti / stadio “S. Sassi” di Spezzano (via della Villa), dov’è presente una pista di atletica immersa nel verde, che circonda il centro sportivo.

Grazie alla collaborazione con l’Atletica RCM Casinalbo, Run Different ha organizzato il lancio del progetto attraverso cinque serate gratuite, patrocinate dal Comune fioranese e dedicate a podisti di tutti i livelli: dai principianti sino a chi corre abitualmente e partecipa a gare sportive. Si parte lunedì 30 maggio, per proseguire con altri quattro appuntamenti in giugno (mercoledì 8, lunedì 13, mercoledì 22 e lunedì 27 giugno). La fascia oraria prosegue dalle 19.30 alle 20.45 e sarà sempre la medesima per tutti gli incontri.

“Run Different – spiega Fabio Spezzani – nasce con l’intento di coinvolgere tutti i runners del territorio a 360°, fornendo un luogo di incontro e di condivisione dedicato agli amanti di questo sport. Gli allenamenti sono guidati da allenatori laureati in scienze motorie che accompagnano i diversi gruppi, gestendo il percorso che conduce dalla fase iniziale di attivazione fino a quella finale di defaticamento. Non una semplice camminata o corsa quindi, ma un allenamento completo (attivazione, mobilità, andature di tecnica di corsa, esercizi di forza, ripetute e stretching)”.

Ricordiamo come il quartier generale del progetto rimanga lo Sport Village di Modena, in via Cassiani 161, dove tutti i lunedì e mercoledì sera vengono svolte sedute di allenamento rivolte agli iscritti. I coach del progetto sono: Fabio Spezzani, Alessia Boldrini, Davide Cavaliere e Federica Spezzani, tutti laureati in scienze motorie. Per info consultare il sito www.rundifferent.it oppure dare un’occhiata ai profili social della community.