Si é svolto domenica scorsa 22 maggio, dopo due anni di stop forzato dovuto al Covid, il primo dei quattro “3° Monari Test Match”, torneo nazionale dedicato in questo caso alla categoria Esordienti misti. A calcare il campo Giuseppe Ferrari Monari: Modena Fc, Us Fiorenzuola, Us Pistoiese, Parma 1913 e Ac Cesena.

Nel girone azzurro a sorpresa centrano la finale i monarini che superano prima il Modena 2 a 1 e poi il Fiorenzuola per 4 a 2. Il secondo posto lo centra il Fiorenzuola superando di misura il Modena

Nel girone giallo altra sorpresa con gli arancio pistoiesi che travolgono il Parma 4 a 0 e poi anche il Cesena. I crociati poi vincono con i romagnoli conquistando il 2 posto.

Poco prima delle finali anche quest’anno si è svolta la lotteria benefica con l’estrazione di gadget portati dalle società professionistiche tra cui maglie delle prime squadre, gagliardetti e kit tecnici.

Le finali vedono il Cesena arrivare 5° dopo aver battuto i canarini e il Parma arrivare 3° dopo aver superato nel derby il Fiorenzuola. La finale per il primo posto é invece combattutissima con la Pistoiese che prende due pali e la Monari che passa in vantaggio e sbaglia a tu per tu col portiere il gol del 2 a 0. A uno dal termine i toscani trovano il pari e così si va ai rigori dove la Monari spreca due match ball, viene raggiunta e poi superata.

Vince cosi il Torneo la Pistoiese ma vince soprattutto il calcio dopo una stupenda giornata di sport.