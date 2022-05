Il Centro servizi per il Volontariato CSV Emilia organizza sabato 28 maggio a Luzzara un seminario formativo sullo SPID rivolto a volontari. Realizzato in collaborazione con lo sportello di Luzzara di Anteas Reggio Emilia (sede operativa di Luzzara) grazie ad un contributo della Regione Emilia Romagna, si svolgerà nella mattina di sabato 28 maggio, dalle 9 alle 13 alla sala civica del Comune di Luzzara di Reggio Emilia, in viale Filippini. L’incontro è pensato per fornire indicazioni su come attivare lo SPID a persone in difficoltà, in particolare persone non native digitali o persone con difficoltà linguistiche.

Il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID) è un’identità digitale composta da una coppia di credenziali (username e password), strettamente personali, con le quali è possibile accedere ai servizi online della pubblica amministrazione e dei privati aderenti.