La 37esima edizione del Festival Nazionale ed Europeo del Teatro dei Ragazzi si svolgerà da sabato 21 maggio a domenica 29 maggio in presenza dopo le restrizioni degli scorsi anni a causa della pandemia e avrà come tema l’Amicizia.

Mercoledì 25 maggio alle ore 10,00 al teatro puntocom di Zocca andrà in scena “Una città pulita” a cura della scuola primaria “j.h. Lenzi” di Zocca, una divertente storia di una famiglia di marziani approdata in città attraverso il buco dell’ozono. insegneranno ai bambini terrestri come riciclare i rifiuti e in che modo proteggere l’ambiente minacciato dall’inquinamento, mentre alle 18,30 al teatro comunale di Marano verrà rappresentato “Parole di pace e di amicizia” della scuola secondaria di i grado “l.a. Muratori” di Vignola, in cui, attraverso le suggestive letture di brani da loro ideati, i protagonisti del progetto “parole gentili” muovono riflessioni intorno al tema del bullismo e alla promozione della cultura del rispetto reciproco, accompagnando le loro parole con emozionanti musiche inedite e non.

Alle ore 20,00 sempre al teatro Puntocom di Zocca sarà messa in scena “Una città pulita”a cura della scuola primaria “j.h. Lenzi” di Zocca, la storia di una famiglia di marziani approdata in città attraverso il buco dell’ozono e alle 20,30 al teatro comunale di Marano verrà rappresentato “Somari! – compagni straordinari”, messo in scena dalla scuola primaria “e. de Amicis” di Marano sul Panaro. Lo spettacolo propone i pensieri e le riflessioni dei bambini riguardo alle vite di Pablo Picasso, Salvador Dalì, Fridha Kalho, Vera Rubin, raccontanti nel momento della loro infanzia, durante la quale hanno avuto non poche difficoltà sia a scuola che nella quotidiana vita familiare.

Tutti gli spettacoli del Festival sono realizzati dai bambini e dai ragazzi, proposte di qualità e di originalità in grado di lasciare un segno profondo in tutti coloro che il teatro lo guardano. Il festival è promosso dall’Unione di comuni Terre di castelli, dal Comune di Marano sul Panaro, dalla fondazione di Vignola, dalla regione Emilia-Romagna. con il supporto di Aitec srl e con il patrocinio del Miur, mentre l’organizzazione e la direzione artistica sono affidate al Poesia festival in collaborazione con il laboratorio musicale del Frignano.

Per informazioni è possibile visitare il sito www.maranofestival.it o scrivere a festival@comune.marano.mo.it