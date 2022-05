Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di manutenzione all’impianto di illuminazione, previsti in orario notturno, dalle 22:00 di venerdì 27 alle 6:00 di sabato 28 maggio, sarà chiusa la stazione di Bologna Arcoveggio, in entrata in entrambe le direzioni, verso la A14 Bologna-Taranto e in direzione di Padova.

In alternativa si consiglia di entrare alle seguenti stazioni:

verso la A14 Bologna-Taranto: Bologna Fiera, sulla A14;

verso Padova: Bologna Interporto, sulla stessa A13.

Sulla Tangenziale di Bologna, per consentire lavori di manutenzione all’impianto di illuminazione, previsti in orario notturno, dalle 22:00 di venerdì 27 alle 6:00 di sabato 28 maggio, sarà chiuso lo svincolo n. 11 “San Vitale”, in entrata verso Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli.

Vista la contestuale chiusura, sulla stessa Tangenziale, del tratto compreso tra lo svincolo 10 “Roveri” e 8 “Fiera”, sempre in direzione di Casalecchio di Reno/A1 Milano-Napoli, per lavori di pavimentazione – con conseguente uscita obbligatoria allo svincolo 10 “Roveri” – in alternativa alla chiusura dell’entrata dello svincolo 11 “San Vitale”, si dovrà entrare allo svincolo 8 “Fiera”.