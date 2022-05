Martedì 24 maggio (ore 21.00) in Biblioteca a S.Ilario presentazione del libro “La parole e la voce. Scrittrici del Rinascimento Europeo” (La Finestra Editrice). All’incontro saranno presenti i curatori Rossella Guberti e Luca Manini. Letture di Veronica Strazzullo e interventi musicali di Ruggero Marchesi (violino) e Lorenza Ravanetti (violoncello).

La poesia femminile del Rinascimento, oggi assai poco valorizzata, è di grande significato. Il volume vuole riproporre volti e parole sui quale è caduto un ingiusto silenzio. Un patrimonio di difficile reperibilità che i curatori vogliono ora riportare alla luce (ossia alla lettura) e rendere note le motivazioni storico culturali che lo hanno generato.

Il libro è organizzato in una suddivisione di spazi e stanze nelle quali trovano luogo testi in difesa delle donne, opere teatrali, poemi epici, prose di romanzi e poesie d’amore. Una conquista, da parte delle donne, di uno spazio da sempre destinato al mondo maschile, ma che esse dimostrano di saper dominare con altrettanta maestria.

Nel 2017 i due curatori avevano pubblicato per lo stesso editore una prima raccolta: “Gli Spazi dell’Anima. Scrittura Femminile del Rinascimento”.

L’evento è la prima iniziativa pubblica, realizzata in collaborazione con il Comune di Sant’Ilario d’Enza, della nuova associazione culturale santilariese Orizzonti ODV

Ingresso libero. Info: Biblioteca Comunale, piazza Repubblica 11/E, Sant’Ilario d’Enza (RE). Tel. 0522 672154 – biblioteca@comune.santilariodenza.re.it