Uno degli aspetti determinanti per la competitività nel settore del fashion è, sempre di più, quello dell’innovazione, ma investire in ricerca&sviluppo, comprendere come muoversi, quali passaggi sarebbero utili e quali rappresenterebbero, invece, sprechi di tempo e risorse, come attrarre incentivi pubblici non è sempre facile, soprattutto per le piccole e medie imprese.

Per questo Carpi Fashion System promuove, il 26 maggio alle ore 11.30, in collaborazione con Fondazione Democenter-SIPE, un webinar gratuito per le imprese del comparto moda.

Durante l’incontro saranno presentate diverse opportunità per incentivare investimenti e progetti di ricerca e sviluppo per le aziende del settore.

Grazie alle risorse messe a disposizione dalla Fondazione CR Carpi, le aziende interessate potranno beneficiare del supporto gratuito per uno studio di fattibilità, al fine di analizzare eventuali idee progettuali e investimenti, identificare le competenze e le risorse necessarie, ipotizzare un piano delle attività e verificare come sfruttare al meglio eventuali incentivi pubblici.

Al termine dell’incontro, tenuto da Cecilia Sgarbi e Massimo Garuti di Fondazione Democenter-SIPE, le aziende interessate potranno fissare un incontro di approfondimento e pianificare uno studio di fattibilità.

Iscrizione obbligatoria al seguente link: https://bit.ly/3lAGw5m.

Carpi Fashion System è il progetto di sostegno alle aziende del Distretto di Carpi promosso da CNA, LAPAM-Confartigianato, Confindustria Emilia, insieme a Camera di Commercio di Modena, Fondazione Democenter-SIPE, ForModena e Comune di Carpi, con il determinante contributo di Fondazione CR Carpi.

Per ulteriori informazioni consultare il sito internet www.carpifashionsystem.it.