Cielo coperto per velature, che tenderanno ad ispessirsi dalla serata, quando potranno verificarsi deboli precipitazioni sui settori occidentali. Temperature in lieve flessione, con valori minimi compresi tra 18 e 23 gradi; massimi tra 28 e 31 gradi. Venti deboli meridionali in pianura, deboli-moderati con locali rinforzi sui rilievi centro-orientali; da sud-est sul mare. Mare mosso.

(Arpae)