Il Consiglio comunale di Modena ha approvato all’unanimità la convenzione che assegna all’Ente parchi Emilia Centrale la gestione delle funzioni amministrative relative alla raccolta dei funghi epigei spontanei.

La Convenzione, presentata all’assemblea nella seduta consiliare di giovedì 19 maggio dall’assessora all’Ambiente Alessandra Filippi, ha l’obiettivo di semplificare le procedure di rilascio delle autorizzazioni, uniformare la gestione amministrativa sui territori, programmare e attuare iniziative di educazione ambientale micologica per i raccoglitori, ottenere economie gestionali e assicurare un miglioramento della qualità del servizio.

Oltre che dal Comune di Modena, la convenzione è sottoscritta anche da tutte le Unioni dei Comuni del territorio modenese e dal Comune di Mirandola, e disciplina la gestione associata delle funzioni amministrative per quanto riguarda il rilascio delle autorizzazioni alla raccolta tramite l’apposito tesserino; la determinazione del costo di rilascio e la gestione operativa e finanziaria dei tesserini con durata semestrale validi nei territori non montani. L’Ente parchi Emilia centrale curerà la predisposizione, la stampa e la distribuzione dei tesserini agli enti e ai pubblici esercizi individuati per la rivendita.

La convenzione avrà una durata di sei anni e potrà essere rinnovata per altri sei.