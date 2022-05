Live a teatro, il tour di Michele Bravi, farà tappa al Teatro Celebrazioni di Bologna giovedì 26 maggio alle 21:00 con una data sold out.

Sul palco, ad accompagnare l’artista, oltre alla sua band ci sarà un quartetto d’archi d’eccezione, composto dai giovani professionisti della Gaga Symphony Orchestra. Gli arrangiamenti di tutti i brani che Michele Bravi canterà sono inediti; a firmare le parti affidate agli archi il celebre compositore Federico Ferrandina. Le nuove versioni, presentate in assoluta anteprima, raccontano la forza e le infinite potenzialità espressive della musica grazie al sapiente uso simultaneo di strumenti classici e sound elettronici.

Questi live saranno quindi l’occasione per Michele di cantare versioni originali di molti brani del proprio repertorio, tra questi “Inverno dei fiori” (disco d’oro) con cui ha preso parte alla 72° edizione del Festival di Sanremo, e presentare al pubblico un brano inedito.

La biglietteria del Teatro Celebrazioni è aperta dal martedì al sabato, dalle ore 15.00 alle ore 19.00 (Via Saragozza 234, Bologna | Tel: 051.4399123 | E-mail: info@teatrocelebrazioni.it). Per assistere agli spettacoli e agli eventi in Teatro è obbligatorio indossare la mascherina FFP2.