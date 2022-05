Si è svolta ieri, domenica 22 maggio 2022, la 41esima edizione della StraBologna, la grande festa della città adatta a tutti. L’evento di UISP Bologna che permette di scoprire la città correndo o camminando, attraverso 3 diversi percorsi: mini da 3,5km, medio da 6,5km e maxi da 10km. Boom di iscritti per questa 41esima edizione: dopo due anni di stop, 16.000 persone tra adulti e bambini e 500 cani hanno invaso le strade di Bologna creando un fiume giallo sinonimo di salute, sport, divertimento e inclusione.

Il caldo non ha scoraggiato i 16.000 partecipanti che hanno invaso le strade del centro per essere parte di un’edizione molto speciale. Come ha spiegato la presidente UISP Bologna, Paola Paltretti, la StraBologna è una manifestazione nel cuore dei bolognesi e non solo, è stata una grande gioia vedere persone che si divertono, facendo sport, sport per tutti, come promuove la Uisp.

Alla partenza graditissimi ospiti: Matteo Lepore Sindaco del Comune di Bologna che ha dato il via alla corsa, insieme a Paola Paltretti, Presidente UISP Bologna, il suo predecessore, Gino Santi e Fabio Casadio, direttore di UISP Bologna. Presente anche Onofrio Crapulli che nel 1980 era il presidente della Lega Nazionale Basket Uisp.

Tra i partecipanti Roberta Li Calzi assessora allo sport del Comune di Bologna, Mattia Santori, Consigliere comunale del PD con delega ai Grandi Eventi sportive, Omar Bortolacelli, che, con la sua handbike, chiude la gara dei 10 chilometri nel tempo di 1 ora 20’ 18’’, Valentina Petrillo, atleta transgender e ipovedente che si sta preparando per le Paralimpiadi di Parigi 2024 e Venuste Niyongabo – Campione Olimpico Atlanta ‘96 di maratona.

La giornata di Domenica è stata resa ancora più speciale dalla musica di Radio Bruno, radio ufficiale dell’evento che ha animato la StraBologna festeggiando insieme ai partecipanti alla partenza e all’arrivo dell’evento.

Già nella giornata di sabato 21 maggio Radio Bruno ha accompagnato le esibizioni delle associazioni sportive che hanno intrattenuto migliaia di bolognesi mostrando le proprie discipline sportive.

Lungo il percorso presente il gruppo podistico Passo Capponi che anche quest’anno è stato parte attiva dell’evento aiutando sui percorsi e nei punti ristoro riservati ai partecipanti e offerti da Coop Alleanza 3.0. I ristori per i nostri amici a 4 zampe, invece, sono stati organizzati dal centro cinofilo Passion for Dogs.

Per il terzo anno, la StraBologna ha ricevuto l’attestato di Zero Waste Event, anche grazie all’aiuto di Tper ed Hera: i partecipanti hanno viaggiato gratuitamente sui mezzi Tper e con il sostegno di Hera sono stati allestiti come gli scorsi anni alcune isole ecologiche, presidiate da personale dedicato, per incentivare la raccolta differenziata in Piazza Maggiore e lungo i percorsi.

Per festeggiare la StraBologna, in Piazza Maggiore erano presenti anche i partner dell’evento che hanno preparato per i partecipanti tante attività e soprese. Presenti UISP Bologna, il main sponsor dell’evento Confartigianato Imprese Bologna Metropolitana, Coop Alleanza 3.0, Emil Banca, LloydsFarmacia e Mielizia.

Con loro anche i Doves, piscine SOGESE, ANT Bologna, Istituto Ramazzini, il centro cinofilo Passion for Dogs, AUSL – Datti una mossa, Polisportiva Pontevecchio e Vip Clown, Parco La Quiete, Valsugana e AlpeCimbra.

Al termine dell’evento sul palco di Piazza Maggiore, parte del ricavato di StraBologna 2022 è stato devoluto al fondo Oplà – lo sport è inclusione, un progetto UISP Bologna e Sportfund per aiutare i bambini affetti da disabilità a sostenere le spese legate allo svolgimento di pratiche sportive. A consegnare l’assegno Uisp Bologna. Presente sul palco, Alberto Benchimol di Sportfund Fondazione per lo sport ONLUS.

Sono state premiate le 6 scuole vincitrici del 15^ Grand Prix Emil Banca – StraBologna Scuole che hanno ricevuto un premio in denaro offerto da Emil Banca per l’acquisto di materiale scolastico. A consegnare i premi il dott. Michele Tana, Responsabile Area Marketing e Canali Emil Banca. Premiate le scuole: Pavese, Longhena, Sant’Alberto Magno, Ferrari, Drusiani, Due Agosto.

Premiati anche i 4 gruppi con più iscritti alla StraBologna, il gruppo con più donne, quello con più cani e il team con il nome più originale e la coppia “cane-uomo” più originale. Ognuno di questi gruppi ha ricevuto buoni sconto offerti da Coop Alleanza 3.0, la targa de Il Resto del Carlino e il Trofeo Avis.