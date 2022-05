Il racconto “La signora Antonia” della sassolese Patrizia Bartoli è finalista con pubblicazione a Inchiostro Noir nell’ambito del Festival Fantasia che si terrà questo fine settimana a Grezzana, in provincia di Verona. La premiazione ci sarà domenica 29 maggio.

L’appuntamento per la proclamazione dei vincitori al Premio Inchiostro Noir – II edizione 2022, è per le 16:30 in piazza Carlo Ederle. Membri della giuria gli scrittori Armando D’Amaro, Ida Ferrari, Angelo Marenzana e Gianluca Morozzi. Sarà presentata l’antologia con i racconti selezionati.

Questi titoli e autori in ordine alfabetico: La sposa fantasma di Aimone – La stazione di Verona di Kenji Albani – L’amore uccide ancora di Anto – La signora Antonia di Patrizia Bartoli – Nel mezzo di un gelido inverno di Giacomo Cavaliere – Una rosa nella neve di Sonia Filippi – L’intervista di Marco Marini – Nemesi vegetariana di Roberto Masini – Il capofabbricato di Alessandro Mella – Punto di non ritorno di Luca Murano – La leggenda dell’eremita e i fantasmi del lago di Alessandra Palmacci – Un affare di cuore di Emanuela Prestinari – Cinque secondi di Roberto Rapastella – Ti attacco nel sangue di Dante Tiberia – L’oscuro legame di Rosario Vitale – Giustizia è fatta? di Alessandro Zelioli.

Patrizia Bartoli ha diverse pubblicazioni all’attivo (quattro antologie di racconti, tre con Incontri Editrice, e il romanzo Cuori imperfetti con Tabula Fati).