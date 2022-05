Gruppo Italcer ­- l’hub del design nella ceramica Made in Italy e nell’arredo bagno di lusso ­- a cinque anni dalla sua nascita presenta il primo Report di Sostenibilità 2021, a testimonianza dell’attenzione continua all’innovazione e all’eccellenza e alla ricerca del miglioramento costante dei prodotti proposti in termini di design e sostenibilità.

Il nuovo Report di Sostenibilità fornisce una panoramica trasparente e dettagliata delle principali iniziative realizzate nel corso del 2021 e degli obblighi formali assunti dall’azienda per gli anni a venire. Un impegno importante a testimonianza del forte senso di responsabilità per la creazione di valore positivo per la comunità, orientando tutte le scelte operative e strategiche della società al bilanciamento degli obiettivi di core business e di quelli di bene comune.

“Il nostro processo continuo di crescita sostenibile e il nostro impegno per la creazione di valore condiviso – dichiara Graziano Verdi, Amministratore Delegato di Italcer – ci hanno permesso di essere premiati recentemente con il “Sustainability Award”, la classifica, stilata dal Team Credit Suisse, Kon Group e Forbes, che ci ha annoverati tra le 100 imprese italiane che sono rientrate a pieno titolo nella classifica delle imprese sostenibili, tutte dotate di rating ESG emesso da Altis Università Cattolica e da Reprisk”.

In linea con il perseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite definiti dall’Agenda 2030, Gruppo Italcer ha definito i suoi obiettivi al 2023, basati su 6 pillars e raggiungibili attraverso 33 azioni concrete.

Nello specifico Italcer Group si impegna a ridurre al minimo gli effetti sull’ambiente derivati dai processi aziendali, approcciando una visione olistica del ciclo di vita della ceramica da pavimento e rivestimento, dalla provenienza delle materie prime al loro utilizzo e destinazione al consumatore.

La divisione Ricerca e Sviluppo conta attualmente oltre 600 progetti, con un investimento complessivo di 4,2 milioni di euro per l’anno 2021, che puntano ad un uso efficiente dei materiali, ad un sempre maggiore risparmio energetico, ad una riduzione delle emissioni inquinanti e ad una gestione dell’acqua e dei rifiuti sempre più consapevole.

Italcer Group progetta i propri prodotti in modo sostenibile, valutando e scegliendo le sostanze chimiche a minor impatto ambientale e impiegando oltre il 50% di materie prime riciclate, è oggi in grado di riciclare e recuperare oltre il 99% degli scarti di produzione generati nei diversi siti produttivi e tutte le linee di produzione sono dotate delle ultime novità tecnologiche. Italcer è stata, infatti, la prima fabbrica nel comparto ad installare, nell’agosto 2021, una nuova pressa, dotata di soluzioni innovative per il circuito idraulico, al fine di ottimizzare e velocizzare ogni fase produttiva con il minor consumo di energia.

L’impegno e l’attenzione verso l’ambiente hanno portato al lancio di ADVANCE® a giugno 2020, una tecnologia innovativa, una nuova generazione di gres porcellanato, frutto di una lunga ricerca, in grado di contribuire ad eliminare sulle superfici ceramiche i coronavirus, i virus influenzali, i batteri, i microrganismi nocivi e di contrastare l’inquinamento ambientale dannoso per salute ed ambiente. Le proprietà antinquinanti del gres ADVANCE® migliorano anche la qualità dell’aria che respiriamo e riducono la necessità di detergenti chimici (https://www.advanceceramic.it/).

Italcer ha ottenuto recentemente la certificazione MOCA per tutta la gamma ADVANCE® che ne attesta l’idoneità al contatto con gli alimenti e costituisce un importante strumento di garanzia di sicurezza e qualità di questa peculiare classe di materiali. L’ottenimento della certificazione è trasversale a tutti i marchi del gruppo con prodotti ADVANCE® in gamma: Rondine, La Fabbrica ed Elios ed apre significative opportunità di sviluppo per l’utilizzo di questa tecnologia brevettata sia sui piani cucina sia per l’arredo in senso ampio.

Italcer Group riconosce ai propri collaboratori la priorità ed è consapevole che il successo dell’organizzazione appartenga alle persone che la plasmano promuovendo la loro sicurezza e crescita professionale. Il Gruppo conta attualmente 919 dipendenti, di cui oltre 85% con contratto a tempo indeterminato e registra una sostanziale parità percentuale negli uffici tra uomini e donne.

L’azienda Italcer si distingue dunque per un particolare impegno volto a rendere centrale, nella quotidianità, il tema della sostenibilità e nell’investire nel capitale umano per far emergere le potenzialità di ogni persona rispetto alle sue capacità e competenze e rispetto ai suoi bisogni, attraverso un’Accademia interna di formazione che ha registrato oltre 4.805 ore di training nel 2021.

Il Gruppo, inoltre, mantiene stretti legami con le comunità locali, sostenendo negli anni numerosi progetti territoriali che coinvolgono enti locali, istituzioni e Pubbliche Amministrazioni, università o altri istituti di istruzione e Associazioni sportive.

Il Gruppo Italcer, primario Gruppo italiano nel comparto di riferimento che conta oggi 919 dipendenti, ricavi consolidati di oltre 260 milioni, 65 milioni EBITDA proforma nel 2021, vanta centinaia di progetti realizzati e oltre 7.000 clienti nel mondo. Oggi opera attraverso marchi di alto di gamma e storiche realtà industriali nel settore ceramico che realizzano prodotti d’eccellenza per interni ed esterni: ne fanno parte La Fabbrica Ceramiche, Elios Ceramica, Devon&Devon, Ceramica Rondine, Cedir, Bottega ed Equipe Cerámicas.