“Chi ama La Gnoccata e la aspetta con trepidazione, chi l’ha vissuta da protagonista o come spettatore sa che ogni volta questa manifestazione ci regala un’edizione speciale – ha detto il sindaco Camilla Verona – Quest’anno lo è stato ancora di più, per tutti. Per chi l’ha allestita con passione e dedizione nel corso di diversi mesi preparatori e per noi che l’abbiamo vissuta con emozione perché l’abbiamo attesa non tre ma cinque anni. La Gnoccata ci ha restituito gli spazi della partecipazione, ci ha portato la bellezza, la leggerezza, l’ilarità e il buonumore di cui avevamo assoluto bisogno dopo due anni difficili, fra malattie, lockdown e restrizioni varie che hanno impedito o limitato la nostra possibilità di incontrarci, di ritrovarci spontaneamente fianco a fianco. La Gnoccata ci ha regalato di nuovo l’euforia contagiosa di una vera kermesse del popolo. Ed è questo il segreto del suo successo, l’essere la festa di tutti, di tutta la comunità”.

“A questo proposito – ha sottolineato la prima cittadina di Guastalla – desidero ringraziare, a titolo personale e a nome dell’Amministrazione comunale, l’impegno di tutti coloro che hanno dedicato tempi e spazi della propria vita per realizzare la manifestazione. Anzitutto al Presidente della Proloco, Luciano Cavandoli, e alla moglie Giovanna Soresina che ancora una volta hanno saputo aggregare numerosi volontari nell’organizzazione e creazione di carri e corteo, insieme alle centinaia di comparse, fra dame e cavalieri, soldati e suonatori, che rendono così coinvolgente La Gnoccata. A Giacomo Valenti che torna ogni volta per impersonare Re Serpo e dimostra affetto per la nostra città. Ci uniamo al presidente della Proloco per dire grazie a: tutti i volontari della Proloco, i dipendenti comunali coinvolti, le Forze dell’Ordine, la Scuola di musica di Guastalla, il Corpo filarmonico “G. Bonafini”, le famiglie che hanno messo a disposizione i rimorchi agricoli, i costruttori dei carri, la Croce Rossa Italiana di Guastalla, la Protezione civile di Guastalla e di Gualtieri, gli esercenti di Guastalla, i vari sponsor che hanno sostenuto anche economicamente la festa, S.a.ba.r. Servizi s.r.l, Padana Tubi, Smeg, Saer Elettropompe, Gruppo Zatti, Conad “Le Fornaci”, Praticamente, Emil Banca, Sime, F.Lli Bertazzoni, Sette Castelli Autocarrozzeria, Centro Sportivo Le Piscine, Immobiliare Guastalla di Vitale Pasquale, Sos Debiti, Atelier Sonia Maestri. E a tutti coloro che in qualsiasi modo hanno contribuito alla riuscita della manifestazione, compresi i visitatori, fra cui moltissimi giovani e giovanissimi”.