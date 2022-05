La storia del rock mondiale sbarca a Castelnuovo Rangone. Marky Ramone, storico e leggendario leader dei Ramones, unico superstite di una delle più influenti band della storia della musica, si esibirà in un concerto da non perdere mercoledì 25 maggio alle 21.30 sul palco allestito in piazza Papa Giovanni XXIII.

Decine di album all’attivo, oltre 2000 concerti tra il 1976 e il 1996, Marky tiene ancora vivo il nome e la musica del gruppo con una nuova formazione a quattro elementi che ripropone i pezzi classici dei Ramones in maniera assolutamente fedele agli originali.

Assieme ai Ramones, Marky è entrato nella Rock and Roll Hall of Fame, ha vinto numerosi Grammy e, da sempre, ha uno stile unico nel suonare la batteria, uno stile in grado di forgiare il sound del gruppo.

Il concerto – promosso dall’Amministrazione comunale di Castelnuovo Rangone e inserito nel programma dell’edizione 2022 della centenaria Fiera di Maggio – inizierà alle 21.30 e sarà preceduto da un ospite di lusso, Lester Greenowski, icona della musica punk rock europea, che festeggia i suoi 40 anni di vita e 20 di carriera con una band creata apposta per l’occasione, dove ci sarà alla chitarra Wilko, storico leader dei Rats.