La squadra, allenata dal giovane coach Luca Cangiano, classe 2001, è campione provinciale di basket CSI. È stata una partita avvincente, quella disputata al Don Bosco di Sant’Ilario, ricca di suspense, vinta, nonostante le tante assenze, sul filo del rasoio, con capovolgimenti di fronte davvero entusiasmanti.

“Una grandissima vittoria, ha dichiarato Massimo Fantuzzi, dirigente del settore giovanile Under 15, contro la Magic Scandiano, dopo una battaglia epica dominata dalle difese. 41-40 il risultato finale. Partita molto scorbutica contro un avversario difficile e in un clima da corrida. Dopo 35 minuti all’inseguimento, il primo vantaggio a 5 minuti dalla fine e da lì in poi un’alternanza tra una e l’altra squadra. Decisivo il canestro in penetrazione di Fantuzzi a 4 secondi dalla fine e la stoppata di Notari sul loro estremo tentativo all’ultimo secondo. Un grande applauso a tutta la squadra che non ha mai mollato, neanche quando è finita sotto in doppia cifra, e ha avuto la forza e la voglia di giocarsela fino in fondo e di andarsi a prendere la coppa. Infine complimenti al coach Cangiano, al suo esordio come primo allenatore”.

Con la conquista del titolo provinciale, i ragazzi dell’Arbor si sono guadagnati il passaggio alla fase successiva, quella regionale.