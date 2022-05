Buon esordio casalingo per la formazione maschile di B1 dello Sporting Club Sassuolo che sui campi di casa sconfigge i laziali del TC Colle degli Dei per 4 a 2 incamerando altri 3 punti, portandosi in testa alla classifica con 6 punti.

Per i sassolesi vittoria in due dei quattro singolari, ad opera di Federico Bondioli e Luca Tincani e vittoria in entrambi i doppi con i tandem Marchetti/Tramontin e Mazzoli/Bondioli.

Questi i risultati delle partite maschili. Singolari: Lago (Colle degli Dei) batte Bettini 7/6 6/3; Fantini (Colle degli Dei) batte Marchetti 6/2 6/7 6/3; Bondioli (Sporting) batte Tresca 6/2 61; Tincani (Sporting) batte Taddei 4/6 6/3 6/4. Doppi: Marchetti/Tramontin (Sporting) battono Fantini A./Tresca 7/6 6/2 e Mazzoli/Bondioli (Sporting) battono Fantini L./Lago 6/3 2/6 10/4.

Domenica prossima la squadra maschile osserverà un turno di riposo e starà alla finestra per vedere l’evoluzione della classifica.

Le ragazze della B1, invece, in trasferta, sono costrette ad arrendersi per 3 a 1 contro il TC Cagliari vincendo solamente il doppio con la coppia Dal Pozzo/Gubertini e rimanendo ferme in classifica con 1 punto.

Questi i risultati delle partite femminili.

Singolari: Ortenzi (Cagliari) batte Zara 7/5 6/3; Dessolis (Cagliari) batte Dal Pozzo 7/6 7/5; Zucca (Cagliari) batte Gubertini 6/3 6/1. Doppio Dal Pozzo/Gubertini (Sporting) battono Ortenzi/Zucca 6/4 6/3.

Prossimo impegno per le ragazze, domenica prossima in trasferta sui campi del CT Eur di Roma.