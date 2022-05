Ieri sera, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Modena hanno eseguito una serie di controlli finalizzati a verificare il rispetto dei provvedimenti restrittivi della libertà personale disposti dall’Autorità Giudiziaria presso il domicilio.

Nel corso di uno di questi controlli, è stato accertato che un 50enne straniero, già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari per reati commessi nel maggio 2020, aveva violato il provvedimento restrittivo allontanandosi dall’abitazione. L’uomo, poco dopo, è stato rintracciato dai Carabinieri poco distante dalla residenza e tratto in arresto per evasione.