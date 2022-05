È tutto pronto a Castelnuovo per l’inizio della Fiera di Maggio, il tradizionale appuntamento che per otto giorni animerà le strade castelnovesi con concerti dal vivo, mercati, iniziative per i più piccoli, gli stand delle associazioni e le immancabili Osterie.

Si comincia domani alle 18.30 con l’apertura dell’Osteria “Ghet un quel” in piazza Gramsci e la musica di #ghetungiorgio &Lappo DJ, alle 20 ci si sposta alla Piadineria Marilyn per la serata paella con musica dal vivo.

L’inaugurazione “ufficiale” della Fiera si terrà alle 20.30 in piazza Giovanni XXIII con il brindisi inaugurale offerto dal Bar Nuovo.

Nella prima serata della Fiera di Maggio spazio alla musica classica, con il gruppo “Arpe Diem” protagonista nella chiesa di San Celestino. Dalle 21 le note del quartetto d’arpe composto da Davide Burani, Donata Mattei, Duccio Lombardi e Federica Sainaghi riempiranno la chiesa castelnovese nel Concerto di Primavera, primo grande evento dell’edizione 2022 della kermesse.