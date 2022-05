Ieri sera, i Carabinieri della Tenenza di Castelfranco Emilia, nel corso di uno dei servizi di pattuglia appositamente predisposti per prevenire e contrastare la diffusione delle droghe tra i giovani, transitando nel centro abitato, hanno controllato un 23enne notato per il suo atteggiamento sospetto.

Dopo un breve periodo di osservazione a distanza degli spostamenti del giovane, i Carabinieri hanno deciso di intervenire con un accurato controllo nel corso del quale il 23enne è stato trovato in possesso di circa 20 gr. di hashish.

La perquisizione estesa alla sua abitazione ha permesso, poco dopo, di rinvenire altri 170 grammi di sostanza stupefacente per un totale di circa 190 grammi. L’uomo è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La persona è stata condotta davanti al Giudice per l’udienza con rito direttissimo.