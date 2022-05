Stanno proseguendo come da programma i lavori alla rete idrica di Vignola. Per quanto riguarda gli interventi che vedono coinvolto il centro città, dal prossimo lunedì, 23 maggio, il cantiere proseguirà su Corso Italia nel tratto compreso tra via Pellegrini e via via Plessi. Per permettere le operazioni in sicurezza saranno effettuate delle modifiche alla viabilità ed ai percorsi pedonali. Nello specifico, sarà ristretto il marciapiede nel tratto interessato e, in prossimità dell’incrocio con Corso Italia, la viabilità su via Plessi verrà ridotta da due ad una sola corsia di marcia per i veicoli diretti ad est. Nel complesso, questo intervento durerà circa dieci giorni.

Per quanto riguarda gli interventi in corso al di fuori del centro abitato, i lavori su via per Campiglio in direzione Tavernelle sono terminati e, in quel tratto, la viabilità è tornata alla normalità. Prosegue invece il cantiere su via del Monte in direzione Gessiere. Qui il senso unico alternato adottato per consentire lo svolgimento degli scavi durerà invece ancora una settimana circa.

Infine, sono in partenza i lavori su via Stuppioni che, d’accordo sia con l’Amministrazione Comunale sia con i residenti, verrà chiusa al traffico.

Durante le fasi di lavorazione saranno possibili brevi interruzioni della fornitura del servizio; per interruzioni protratte nel tempo gli utenti saranno puntualmente avvisati. L’azienda assicura il massimo impegno nel contenere al minimo i tempi dei lavori e ricorda che in caso di urgenza (segnalazione guasti, rotture, emergenze varie) è attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette il numero gratuito di pronto intervento 800.713.900 per i servizi acqua, fognature e depurazione.