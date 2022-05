Torna a Formigine l’attesissima For Run 5.30: corsa o camminata non competitiva di 5,5 km, con partenza da piazza Calcagnini alle 5.30 del mattino e bassissimo impatto ambientale (utilizzo di soli materiali bio, riciclabili e a km 0).

L’evento sportivo è giunto ormai alla 6° edizione, in programma venerdì 27 maggio e iscrizioni aperte presso Hub in Villa (via S. Antonio 4), Edicoliamo, Happy Bar e Lupo Sport.

Per prepararsi, le istruttrici della Podistica Formiginese sono a disposizione il 23 e il 26 maggio dalle 19 alle 20 nel parco di villa Gandini (ritrovo nei pressi del laghetto sul retro della biblioteca).

Il ricavato della manifestazione verrà destinato al sostegno del popolo ucraino e a progetti di piantumazione nei parchi di Formigine. Info: Ufficio Sport, tel. 059/416358.