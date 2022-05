Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di pavimentazione, previsti in orario notturno, dalle 22:00 di venerdì 20 alle 6:00 di sabato 21 maggio, sarà chiuso il tratto compreso tra Ferrara sud e Ferrara nord, verso Padova.

In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Ferrara sud, percorrere la Superstrada dei Lidi, la Tangenziale ovest di Ferrara, proseguire poi sulla SS723, su Via Modena, Via Eridano, sulla SP19 e rientrare sulla A13 alla stazione di Ferrara nord.



