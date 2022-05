Sabato 21 maggio, intorno alle ore 13, con un pranzo realizzato a più mani dallo chef Rino Duca e le ragazze e i ragazzi della scuola media Sassi di Soliera, si conclude un originale, per molti versi entusiasmante, percorso educativo che ha visto la cucina come luogo e scuola di vita. Il laboratorio, che ha avuto inizio lo scorso autunno, si è articolato in dieci incontri da quattro ore ciascuno nei quali il patron del ristorante “Il Grano di Pepe” ha coinvolto direttamente alcuni studenti delle medie, raccogliendo con entusiasmo la proposta della Fondazione Campori e dell’Istituto comprensivo di Soliera, per un progetto finanziato nell’ambito di “DAF – Diritto al Futuro”.

Affrontando diversi gradi di complessità e coordinati da Rino Duca, patron dell’Osteria “Il Grano di Pepe”, i ragazzi si sono messi in gioco in un percorso che ha sviluppato disciplina, progettazione e manualità, ma anche fantasia, immaginazione e capacità di astrazione. “Approcciarsi alla cucina e al cibo”, spiega lo chef, “significa sperimentare, attraverso il fare, diverse competenze. Si tratta di un lavoro di squadra in funzione di un obiettivo concreto: la realizzazione di una pietanza. In cucina, tante delle cosidette ‘soft skills’ lavorano in sinergia per dare forma al cibo trasformandolo e creando un piatto, capace di nutrire il corpo ma anche lo spirito.”