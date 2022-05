Assieme con CONFIMEA iniziano un nuovo percorso sociale di quell’impresa sociale che l’associazione professionale a carattere sindacale PIANETA SINDACALE CARABINIERI – PSC ASSIEME si è posta tra gli obiettivi da raggiungere per dare servizi ai Carabinieri associati. L’unione tra PSC e CONFIMEA ha in comune la parola legalità. Il profilo delle aziende che sono nella Confederazione d’imprese per la tutela datoriale devono avere la legalità come etica del fare e dell’essere impresa.

Mettere insieme imprese per creare servizi e assistenza è un comune denominatore di PSC ASSIEME che mette assieme le professionalità dei Carabinieri associati dando assistenza, tutela e servizi con il carattere sindacale della realtà sociale. PSC ASSIEME crede molto in questo protocollo d’intesa dove si è già all’opera per dare percorsi dedicati per i servizi ai Carabinieri associati. Oggi Il Segretario Generale PSC ASSIEME ROMEO VINCENZO unitamente al Segretario Nazionale PETTINEO LUIGI hanno potuto ringraziare il Presidente CONFIMEA dott. NARDELLA ROBERTO e il Direttore Generale CONFIMEA MEI SILVIA per l’inizio di questo percorso dove Pianeta Sindacale Carabinieri. I servizi che CONFIMEA imprese potrà offrire ai Carabinieri associati sono i servizi che possono essere richiesti attraverso il patronato, i servizi del welfare sanitario attraverso il fondo assistenza sanitaria di Confimea che è EBG Salute. Ci saranno i servizi di utility che vanno dal noleggio auto alla permanenza presso strutture alberghiere e di volta in volta saranno realizzati servizi che saranno richiesti e indicati direttamente da PIANETA SINDACALE CARABINIERI – PSC ASSIEME.