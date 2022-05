Attraverso i suoi servizi la Cisl Emilia Centrale assiste e tutela ogni anno decine di migliaia di persone: sono lavoratori e pensionati, giovani e famiglie, italiani e stranieri che vivono a Modena, Reggio Emilia e nella rispettive province.

«Per i nostri sindacalisti e operatori il lavoro è notevolmente aumentato negli ultimi due anni di pandemia – ha dichiarato la segretaria generale della Cisl Emilia Centrale Rosamaria Papaleo presentando stamatina a Reggio Emilia il quinto bilancio di sostenibilità, che analizza l’attività della Cisl nel triennio 2019-20-21 – Molti cittadini scoraggiati dall’emergenza sanitaria e disorientati dalle norme in continua evoluzione hanno trovato nei nostri uffici un punto di riferimento affidabile e capillarmente presente nel territorio.

Siamo stati e saremo sempre più un sindacato di prossimità al servizio delle nostre comunità, a partire dalle fasce più fragili».

Dal quinto bilancio di sostenibilità risulta che nel triennio 2019-20-21 l’ufficio vertenze della Cisl Emilia Centrale ha curato quasi 400 vertenze individuali e plurime, seguito 342 procedure concorsuali e fornito oltre 600 consulenze; il valore economico recuperato dai lavoratori supera complessivamente i 2,5 milioni di euro.

Nel triennio 2019-20-21 il patronato Inas ha gestito 145 mila pratiche, di cui 4.800 legate alla pandemia (reddito di emergenza, bonus e indennità varie).

Nello stesso periodo sono state oltre 200 mila le dichiarazioni dei redditi curate dal Caf (Centro assistenza fiscale). I contribuenti modenesi e reggiani hanno ottenuto rimborsi per 134,5 milioni di euro, mentre ammontano a 14,6 milioni di euro le imposte recuperate a favore dello Stato. Sempre nel triennio 2019-20-21 sono state quasi 31 mila le pratiche Isee curate dal Caf Cisl e 11 mila quelle di maternità.

L’associazione per la difesa dei consumatori Adiconsum ha assistito 2.924 persone, soprattutto per casi di contratti stipulati ma non richiesti, rimborso del canone Rai, sovraindebitamento e controversie con le compagnie telefoniche (le 1.662 conciliazioni hanno consentito ai consumatori di recuperare oltre 300 mila euro).

L’Anolf (associazione stranieri) ha curato 7.132 rinnovi dei permessi di soggiorno, 241 ricongiungimenti e 378 richieste di cittadinanza, mentre il Sicet (sindacato inquilini) ha gestito più di 4.500 tra contratti, pratiche, accordi, vertenze, consulenze, ecc.

Infine la Cisl Emilia Centrale ha firmato 44 tra verbali e accordi con Comuni, le due Province, aziende sanitarie locali e multiutility.