Sono in fase di ultimazione a San Felice sul Panaro i lavori, commissionati dal Comune, per la riqualificazione del parco Estense posto a margine di via Isonzo. L’intervento ha consentito di risanare e mettere in sicurezza il parco, nonché aumentare le aree di ombreggiatura con la posa delle nuove piante e la sostituzione di quelle ammalorate. Sono stati piantumati 20 tra alberi e cespugli, e ripristinati anche l’impianto di irrigazione e il manto erboso. L’intervento è stato effettuato dalla Società Bosco di Camposanto per un importo complessivo di 41.999 euro. In questo modo si è inteso riportare il parco alla sua completa fruibilità.



