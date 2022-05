Il Presidente Lapam Zona di Reggio Emilia, Roberto Vezzosi, plaude al tavolo di lavoro permanente sottoscritto tra Provincia di Reggio Emilia, Comune di Reggio Emilia e i principali soggetti economici e sociali del territorio reggiano: “Si tratta di un importante risultato che è stato raggiunto, per valorizzare il lavoro e la sua salvaguardia: nasce il tavolo permanente, uno strumento che ci permetterà, come associazione di categoria, di portare a conoscenza le istanze degli imprenditori. Sottoscrivere rappresentando Lapam Confartigianato il protocollo, insieme a tutti gli attori economici e sociali della Provincia, ci rende tanto orgogliosi e sottolinea ancora una volta l’importanza del ruolo delle imprese su un tema così importante”.

Il tavolo permanente è finalizzato alla salvaguardia dell’occupazione, alla promozione e valorizzazione del lavoro, alla condivisione di progettualità e interventi volti a governare le transizioni produttive in atto, nonché ad aumentare la competitività del territorio reggiano, attraverso una crescita intelligente, inclusiva e sostenibile. “Si tratta di temi importanti e strategici per il territorio reggiano – riprende il presidente Lapam della Zona di Reggio Emilia –, un territorio che ha bisogno di fare sinergia e di lavorare insieme per lo sviluppo. Uno sviluppo che deve necessariamente essere sostenibile da una parte e che deve far crescere le imprese e il lavoro. Veniamo dalla terribile crisi dettata dalla pandemia e ora dobbiamo fare i conti con la tragica guerra in Ucraina – conclude Vezzosi –, a maggior ragione è determinante affrontate le sfide economiche e sociali in modo unito”.