Il 50° anniversario della Pista della Ferrari, e più in generale alla passione motoristica del territorio, verranno festeggiati a Fiorano Modenese con tre eventi della rassegna ‘Sempre Maggio Fioranese’, in programma dal 27 al 19 maggio, inseriti nel Motor Valley Fest 2002 e organizzati dal comitato ‘Fiorano in Festa’, in collaborazione con l’amministrazione comunale. Ospiti d’onore saranno Luca Cordero di Montezemolo, l’ingegnere Mauro Forghieri, l’attore Enrico Salimbeni e l’autore Matteo Manfredini.

“Il legame di Fiorano con la Ferrari è sempre stato forte; tanto che al momento della creazione del Museo, Enzo Ferrari, cittadino onorario fioranese, prese in considerazione anche il nostro territorio. Fiorano è conosciuta nel mondo oltre che per la ceramica, anche per questo legame e per questa eccellenza.” – ha detto il sindaco di Fiorano Modenese, Francesco Tosi, nel corso della conferenza stampa di presentazione degli eventi.

“Con questi eventi il Comune di Fiorano Modenese, che aderisce alla rete ANCI ‘Città dei Motori’, vuole valorizzare la passione e il grande impegno che ha portato a risultati incredibili nel capo dei motori.” – ha sottolineato l’assessore alla Cultura, Morena Silingardi.

Il primo appuntamento sarà venerdì 27 maggio, in piazza Ciro Menotti, con una serata per tutti gli appassionati, per ricordare l’anniversario della Pista di Fiorano, dal titolo “1972-2022 – Fiorano e la sua pista: nozze d’oro con il sogno”, in collaborazione con Lapam Confartigianato Imprese e Rotary Club Sassuolo.

“Siamo contenti che uno dei primi eventi in piazza del ‘Sempre Maggio Fioranese’, sia collegato al Motor Valley Fest – ha evidenziato Sergio Romagnoli, presidente del Comitato ‘Fiorano in Festa’ – Il 50esimo della Pista è stata l’occasione per proporre diversi appuntamenti legati ai motori”

Venerdì 27 maggio sul palco, dalle ore 20.30, la Motor Land Band darà vita ad uno spettacolo tra video e suoni di motori, in cui viene rivissuta la storia dell’automobile italiana, con un mix tra Lucio Dalla e Tazio Nuvolari, Pink Floyd e Michael Schumacher, Lucio Battisti e Niki Lauda.

Dalle ore 21.00 il giornalista Leo Turrini intervisterà Mauro Forghieri, ingegnere storico della Ferrari e Luca Cordero di Montezemolo, ex cittadino di Fiorano Modenese che torna a dopo tanto tempo, nei luoghi dove ha vissuto per anni, quando era al comando della scuderia Ferrari. Saranno presenti anche diversi ex meccanici ed altri ospiti. L’ingresso è libero e gratuito, nel rispetto delle norme anti covid, fino ad esaurimento posti.

Già dal pomeriggio sempre in piazza si potranno poi ammirare alcuni esemplari di auto del Cavallino Rampante (599 Fiorano GTB e 512 TR Testarossa), messi a disposizione da Autoluce di Modena.

Sabato 28 maggio, nel pomeriggio e domenica 29 maggio tutto il giorno, in piazza Salvo d’Acquisto, farà tappa il ‘Gran Premio della auto a pedali’, divertente manifestazione regionale, per bambini dai 3 ai 14 anni, giunta alla nona edizione, organizzata da IDEAS4U con AICS Modena. Iscrizioni online.

Concluderà il fine settimana dedicato ai motori, domenica 29 maggio, alle ore 11,, al teatro Astoria, il monologo teatrale, in prima nazionale, ‘La terra dei motori’, testo originale di Matteo Manfredini, interpretato da Enrico Salimbeni, con musiche di Ezio Bonicelli e la regia di Jacinthe Leclerc, per coincidenza, concittadina di Gilles Villneuve.

“Realizzare questo spettacolo è stata una grande sfida per noi – ha raccontato l’attore Enrico Salimbeni, presente alla conferenza stampa – Abbiamo dovuto modellare una mole enorme di notizie già conosciute e passate in tv. Abbiamo scelto di percorre la strada del sogno che ha portato le persone di questa terra, da contadini, a diventare specialisti mondiali nel campo dei motori. Questo monologo è un po’ un prototipo da cui si può ricavare qualcosa di grande, come per le nostre auto. Crediamo possa essere uno spettacolo che farà uscire da teatro con l’orgoglio di essere emiliani”.

“Terra di motori parte da Fiorano Modenese, in anteprima nazionale – ha concluso l’assessore Morena Silingardi – ma ci auguriamo che possa essere portato in tutti i comuni, specie in quelli aderenti a ‘Città dei motori’ che coltivano una passione per i motori”

Lo spettacolo ripercorrerà le vicende che hanno fatto diventare Modena (e l’Emilia) la capitale mondiale dei motori. Si inizia dai successi dei Fratelli Maserati negli anni ‘30, per passare dal grande progetto di Enzo Ferrari intrapreso a Maranello nel secondo dopoguerra, fino alle intuizioni di Ferruccio Lamborghini.

La storia sarà raccontata attraverso aneddoti, rivalità, curiosità più o meno note. Gesta di uomini emiliani che hanno conquistato il mondo con il loro genio e la loro ambizione.

L’attore Enrico Salimbeni è membro permanente dell’Accademia del Cinema Italiana, candidato al David di Donatello, è stato protagonista di ‘Radio Freccia’ e di importanti film diretti, tra gli altri, da Fellini, Pupi Avati e Tornatore, oltre ad avere interpretato numerose fiction e spettacoli teatrali.