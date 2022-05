Il Punto Prelievi ‘La Rotonda’ a Modena cambia sede. A partire da lunedì 23 maggio, il servizio traslocherà presso l’ex Aeronautica Militare in strada Minutara 1, dove è già attivo il Punto vaccinale anti-Covid. Lo spostamento delle attività (compreso il Centro TAO), ora collocate al primo piano presso il centro commerciale ‘La Rotonda’, consentirà di migliorare l’accessibilità al servizio per le persone con difficoltà di deambulazione. Questo grazie agli ambulatori ubicati al piano terra e i parcheggi vicino all’ingresso.

Il Punto Prelievi non interromperà l’attività, che terminerà sabato 21 maggio presso i locali de ‘La Rotonda’ e riprenderà immediatamente lunedì 23 maggio all’ex Aeronautica. Anche dopo il trasferimento in strada Minutara verrà mantenuto l’accesso diretto al Punto prelievi, senza necessità per gli utenti di prenotare. Tuttavia, per evitare assembramenti e attese l’Azienda USL di Modena ricorda ai cittadini di utilizzare l’apposito sistema di regolamentazione degli accessi attivato da qualche mese, molto semplice e disponibile on-line senza spostamenti: basta collegarsi alla pagina web https://accesso-prelievi.ausl.mo.it/ e, in pochi click, si può scegliere un posto, cioè data e fascia oraria in cui recarsi al Punto prelievi (le altre sedi in libero accesso sono Nonantola, Pavullo e Sassuolo).

Mentre sceglie il posto l’utente potrà indicare un indirizzo e-mail valido e ricevere così un promemoria stampabile con il riepilogo delle informazioni riguardo il suo accesso (sede, data e fascia oraria).

Al Punto prelievi verrà data precedenza alle persone che hanno utilizzato questo sistema di regolamentazione degli accessi. L’utilizzo della pagina web non è richiesto per prelievi urgenti (urgenze U e B), prelievi per TAO (terapie anticoagulanti orali), prelievi per donne in gravidanza e consegna dei campioni biologici.

Le informazioni sulle modalità di accesso ai Punti Prelievi sono consultabili alla pagina: https://www.ausl.mo.it/punti-prelievi