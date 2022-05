Ieri intorno alle 14:30, i Vigili del fuoco sono intervenuti in un’azienda in via 25 Aprile a Sant’Ilario d’Enza, per una fuga ammoniaca da impianto frigorifero.

È intervenuto il nucleo NBCR (Nucleare – Biologico – Chimico – Radiologico) del comando, supportato anche dal comando di Parma. Allertati Arpa e Ausl Igiene pubblica.

La fuga, provocata dalla rottura di un serbatoio, è stata messa sotto controllo intorno alle 15:30. Alle operazioni di messa in sicurezza ha partecipato anche il personale interno della ditta con la propria squadra di emergenza. Nessuna dispersione al di fuori dell’azienda.

Le operazioni di travaso dell’ammoniaca dal serbatoio danneggiato, partite in serata, sono proseguite tutta notte con assistenza del nucleo del Comando.