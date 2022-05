Il 18 maggio 2022, i Carabinieri del Comando Provinciale di Modena, congiuntamente con il personale del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro, nell’ambito dei controlli finalizzati a garantire il rispetto della normativa a tutela dei lavoratori e delle condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro, hanno effettuato controlli a due cantieri edili in esercizio nel comune di Modena impegnati nei lavori di miglioramento energetico dei condomini, rilevando varie irregolarità in materia di sicurezza sul lavoro a carico delle ditte operanti nei due siti: dall’assenza dei piani operativi di sicurezza alla non conforme collocazione dei ponteggi, con conseguenti correlati rischi di caduta nel vuoto.

Su uno dei due cantieri è stato rilevato, peraltro, l’esercizio di un apparato di sollevamento non corrispondente ai requisiti di sicurezza. Nella circostanza, un artigiano impiegato nel cantiere è stato sanzionato per non essersi attenuto alle prescrizioni del piano di sicurezza. Per le gravi carenze riscontrate in materia di sicurezza, per quattro delle sei ditte controllate è stata disposta l’immediata sospensione dei lavori, fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Le violazioni rilevate hanno comportato il deferimento alla Procura della Repubblica di Modena di dieci persone, tra le quali compaiono anche due coordinatori della sicurezza dei cantieri ispezionati. Complessivamente sono state elevate sanzioni amministrative per 10.000 Euro e ammende per 33.000 Euro.