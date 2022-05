Appuntamento imperdibile quello in programma a Castelnovo domenica per gli appassionati di automobilismo, e in particolare di auto d’epoca e “youngtimer”, i modelli dai 25 ai 35 anni di età che stanno vivendo un grandissimo interesse da parte di giovani collezionisti.

“Motori ne’ Monti” è il titolo del raduno di auto d’epoca in programma appunto domenica 22 maggio, a Castelnovo Monti: un raduno con giro turistico, aperitivo e pranzo. Il programma prevede alle ore 9 le iscrizioni in piazza Gramsci, nel centro di Castelnovo, colazione al bar. Dalle 10.30 via al giro turistico, con visita al Borgo di Maillo e piccolo aperitivo. Alle 13 arrivo a Felina e pranzo al Parco Tegge.

Per informazioni: Davide 328 1769629, Stefano 334 9413600.