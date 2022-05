L’Azienda Ospedaliero – Universitaria rende noto che in questi giorni è stato segnalato un uomo che si presenta ai pazienti ricoverati e si spaccia per paziente o addirittura come incaricato dell’Azienda per una raccolta fondi, al fine di sfruttare la generosità di pazienti e accompagnatori. L’uomo non è stato ancora individuato.

Nessuno è autorizzato a chiedere denaro all’interno degli ospedali dell’Azienda. Raccomandiamo a tutti di prestare la massima attenzione e, ove possibile, di segnalare al personale eventuali persone sospette.

L’uomo è stato visto nei giorni scorsi al Padiglione Oncologico Piercamillo Beccaria ma è stato segnalato anche in altri reparti e ambulatori.