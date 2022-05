L’incisiva attività di controllo ha portato i carabinieri di Guastalla ad operare la denuncia di un giovane residente nella bassa reggiana, sorpreso con al “seguito” una mazza da baseball di oltre mezzo metro e una spranga di ferro con diametro di 3 cm lunga circa un metro. Con l’accusa di porto abusivo di armi i militari del nucleo radiomobile della compagnia di Guastalla hanno quindi denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia un 19enne residente nella bassa reggiana, operando a suo carico il sequestro di quanto illecitamente detenuto.

La vicenda trova la sua forza nella capillare attività di controllo del territorio che ha visto, come detto, i Carabinieri della radiomobile della compagnia di Guastalla, nel corso di un servizio di perlustrazione svolto l’altra notte, procedere al controllo del 19enne fermato a Guastalla mentre alla vista dei carabinieri si allontanava frettolosamente a piedi dall’auto che aveva parcheggiato in un area di sosta. Una volta fermato e terminate le procedure di identificazione, notato che il ragazzo evidenziava un certo nervosismo i militari insospettiti optavano per approfondire gli accertamenti culminati con il rinvenimento all’interno dell’auto della mazza e della spranga di ferro. Date le circostanze il ragazzo è stato condotto in Caserma dove, dopo aver operato il sequestro di quanto illecitamente posseduto, veniva rilasciato con a carico un denuncia in stato di libertà inoltrata alla Procura reggiana in ordine al citato riferimento normativo violato.