Venerdì 20 maggio alle ore 18.30 presso l’Oratorio Gran Pino di Cavriago in via XX settembre 2, Andrea Fontani, arboricoltore e tecnico fitoiatra spiegherà agli addetti ai lavori e ai cittadini interessati le corrette pratiche di gestione degli alberi in ambiente urbano.

L’iniziativa nasce alla luce dell’importante intervento di manutenzione straordinaria delle settimane scorse sul Gran Pino di Cavriago, il cedro (Cedrus atlantica) di oltre 30 m di altezza che svetta vicino al Sagrato della Chiesa di San Terenziano, protagonista di racconti, storie e aneddoti.

Quali sono le corrette tecniche di potatura degli alberi ornamentali? Quali gli errori e gli orrori più comuni, le competenze necessarie per operare con professionalità e in sicurezza? Questi sono alcuni dei quesiti a cui Andrea Fontani proverà a rispondere.

Durante la serata sarà inoltre trasmesso un video sull’intervento sul Gran Pino: la perizia artigiana e la competenza diventano un vero e proprio spettacolo.

L’iniziativa è organizzata in collaborazione con l’Unità Pastorale San Giovanni Battista di Cavriago.

Per informazioni e prenotazioni (prenotazione consigliata) Ufficio Ambiente Tel. 0522 373478 – 338 2376652 – E-mail: rossella.zangelmi@comune.cavriago.re.it