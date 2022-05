L’immobile comunale nel parco delle Rimembranze, destinato a ristorante, per i prossimi sei anni è stato concesso in uso a Simona Vilardo, Gian Marco Barbieri, Giovanni Gaviglia e “Blackupitaly srl”: è stata infatti approvata la proposta di aggiudicazione formulata dal seggio di gara, per concedere l’edificio e relativa area di pertinenza in viale Vittorio Veneto n. 2, al fine di esercitarvi l’attività di somministrazione alimenti e bevande.

L’offerta del canone annuo iniziale è stata di 32.000 euro più Iva, in aumento del 31% rispetto alla base d’asta, che era 24.500€ più Iva.