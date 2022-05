Il “caregiver” è una persona impegnata in attività di assistenza e cura di propri congiunti diretti, consanguinei o a cui è legato da un legame affettivo. Si conta che siano circa 1.740 i caregiver a Modena, ma la stima è approssimativa perché considera solo le persone che hanno contatti con i servizi socio-sanitari, mentre molte altre non sanno di svolgere un compito a cui potrebbero essere collegati supporti di carattere consulenziale, psicologico, previdenziale e anche l’attivazione del terzo settore.

Nel mese del Caregiver Familiare, si svolge venerdì 20 maggio la dodicesima edizione della Giornata di sensibilizzazione e promozione alle attività in favore del caregiver familiare: il Comune, attraverso Centro per le famiglie e Puass, e l’Azienda sanitaria locale-Distretto di Modena dedicano ai diritti del caregiver un seminario on line che si svolgerà durante l’arco di tutta la giornata dalle 9 alle 17.

Il seminario “Dai Doveri alla Consapevolezza dei Diritti” si apre alle 9 con i saluti dell’assessora alle Politiche sociali Roberta Pinelli, del direttore del Distretto Ausl Modena Andrea Spanò e di Elena Giusti referente del Centro per le Famiglie.

A seguire interverranno (la mattinata sarà condotta da un operatore del tavolo Caregiver Cittadino) Laura Fruggeri direttrice scientifica S.P Centro Bolognese Terapie della Famiglia e diversi professionisti sanitari, sociali, assistenziali, psicologici, riabilitativi a supporto dell’attività domiciliare in favore del caregiver familiare. A fine mattinata Loredana Ligabue, direttrice Coop “Anziani e Non Solo” introdurrà la proiezione di materiali visivi e tutorial tratti dal sito dell’associazione Rer Caregiver Familiare.

Il pomeriggio vedrà interventi in rappresentanza di diverse realtà locali: Cà Nostra “La comunità Familiare e l’impegno del Caregiver Familiare”, Aism Modena “La lunga assistenza e il ruolo del Caregiver Familiare”, Caritas Parrocchiale “La solitudine del Caregiver Familiare dell’Anziano”, Insieme a Noi “Ci sono Caregiver dimenticati?, Un Respiro per il Futuro “Aiutare Caregiver di giovani persone” e le conclusioni a cura dell’operatore del Progetto sperimentale Distretto Ausl Modena/Comune di Modena dedicate a “A casa dal Caregiver- costruire prossimità”.

Per partecipare occorre richiedere il collegamento scrivendo a polo.puass@comune.modena.it (oppure telefonare allo 059438111 in orario d’ufficio). La giornata sarà inoltre registrata e visibile sul sito istituzionale dedicato al Caregiver Regione Emilia Romagna.