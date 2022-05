Per il quarto anno le sottosezioni del Cai di Reggio Emilia, Geb Val d’enza e Cai Scandiano, organizzano in collaborazione con le cantine della Compagnia della Spergola una lenta camminata alla scoperta del territorio vocato per la coltivazione del vitigno a bacca bianca.

Dopo aver esplorato la collina di Scandiano e Puianello, in questa quarta edizione andiamo nella bassa collina dove, oltre ai vigneti, attraversiamo in modo particolare un paesaggio caratterizzato da praterie e da canali irrigui: un paesaggio che è stato recentemente iscritto per le sue peculiarità storiche al Registro Nazionale dei Paesaggi Storici Rurali, tenuto presso il Ministero delle Politiche Agricole, Agroalimentari e Forestali. Parliamo del paesaggio delle praterie irrigue, vocato per la coltivazione di foraggere per la produzione del famoso Parmigiano Reggiano, un territorio particolarmente fertile e drenante in quanto ricco di ghiaie e sabbie portate dagli straripamenti del torrente Enza nel corso dei millenni e dove l’uomo ha tratto una rete di canali realizzando sistemi irrigui che da oltre 800 anni sono tutt’ora funzionanti.

La camminata parte dalla Piazza Damiano Chiesa a Bibbiano, attraversa una parte dell’abitato e fa tappa in un caseificio per assistere alla cottura delle forme di Parmigiano Reggiano, attività che viene portata avanti dai mastri casari rispettando la tradizione millenaria.

Si prosegue nelle campagne per ammirare la fioritura dei prati stabili, con le loro molteplici specie che rendono unico il foraggio per la produzione del famoso formaggio. La visita successiva è all’Azienda Agricola Cantina Fantesini, che ospiterà le 7 cantine della Compagnia (Azienda Agricola Reggiana, Aljano, Cantina Sociale di Puianello e Coviolo, Emilia Wine, Casali, Bertolani Alfredo) per una degustazione delle diverse Spergole e per una sfiziosa pausa pranzo con prodotti locali a cura del ristorante Cantina Garibaldi di Puianello.

L’itinerario riporterà i partecipanti al punto di partenza attraversando i vigneti di Spergola, per un totale di circa 10 chilometri tutti pianeggianti.

Per informazioni: Enzo Zannoni 347/0710712 – Prenotazione obbligatoria entro venerdì 20/05/2022 ai numeri: Segreteria Cai 0522/436685 – Pioppi Pietro 334/3966000 – Sandra Boni 349/1581481.

Ritrovo partecipanti e partenza: Piazza Damiano Chiesa a Bibbiano (RE) ore 8:45

L’iniziativa ha il patrocinio dei Comuni di Bibbiano, Scandiano, Quattro Castella, Albinea, Vezzano sul Crostolo, Casalgrande, Viano e Castellarano.