Ieri sera, i Carabinieri della Stazione di San Felice sul Panaro, nel corso del servizio perlustrativo delle zone più isolate del territorio comunale, hanno individuato un modulo abitativo temporaneo in aperta campagna, collocato nelle pertinenze di un terreno agricolo, abusivamente occupato da tre persone tra i 25 e i 28 anni.

Nel corso del controllo, le persone, irregolari in Italia, sono state trovate in possesso di alcune dosi di eroina e cocaina, per un peso complessivo di quasi dieci grammi. I tre sono stati denunciati alla Procura della repubblica dei Modena per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e per la violazione delle norme sulla permanenza degli stranieri nel territorio dello Stato soggiorno illegale nel territorio dello Stato.