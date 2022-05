All’interno del progetto “Incontri di socialità per famiglie Ucraine” organizzato dal comitato “Parchetto ducale il Trifoglio” di via Padova e realizzato presso l’area antistante il Circolo Arci Caccia “Il Parco” che collabora al progetto, per giovedì 19 maggio alle 14:30 è stata organizzata una visita al Palazzo Ducale e alla chiesa di San Francesco in Rocca per i nuclei di cittadini Ucraini che si trovano temporaneamente a Sassuolo. Accompagneranno i partecipanti la docente Simonetta Mariani e una interprete di lingua ucraina. Si ringrazia l’Amministrazione comunale e le Gallerie Estensi per il supporto all’iniziativa.



