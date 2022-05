Si chiama “Trema la terra” il progetto video che Avis Provinciale di Modena ha realizzato insieme alle 14 sedi Avis della Bassa colpite dal terremoto di dieci anni fa. Dal 20 al 29 maggio sui canali social dell’associazione (Facebook ed Instagram) verranno trasmesse ogni giorno le testimonianze dei responsabili di allora, in una sorta di racconto a puntate di quei momenti e dei mesi a venire da parte di chi li ha vissuti in prima persona.

Curati da Benedetta Tosi, giovane collaboratrice Avis fresca di laurea in cinema al Dams, con riprese e montaggio di Leonardo Foschi di Creative Line Lab, i video raccolgono le voci delle Avis colpite, a partire dalle prime scosse, alla conta dei danni, alle collocazioni in strutture mobili, fino al ritorno, dopo molti mesi, nelle vecchie o nuove sedi. Le singole clip giornaliere verranno poi assemblate in un unico filmato conclusivo.

Mirandola, San Possidonio, Concordia, Cavezzo, San Felice, Camposanto, Finale Emilia, Medolla, Massa Finalese, Carpi, Novi, Rovereto, Soliera, San Prospero furono tutte sedi Avis da abbandonare (solo Soliera e San Possidonio rimasero agibili) e tutte emergenze da affrontare con strutture mobili, tende, autoemoteche, nuove attrezzature, trasferimenti in altre sezioni. Il tutto per continuare a garantire la donazione di sangue, che anche quell’anno non venne mai meno e anzi diede risultati straordinari.

Quelle che gli intervistati raccontano, non senza emozione, sono storie di straordinaria solidarietà da tutto il mondo Avis e da tutta Italia, ma anche di umanità, di condivisione, di comunità che si stringono intorno al simbolo della propria Avis. “Alla fine – ha confessato una di loro – ci è quasi dispiaciuto lasciare quel tendone”. Su tutto emerge la caparbia volontà, quasi il bisogno da parte dei donatori e dei volontari, di continuare a donare sangue, come se non si fosse voluto spezzare un “filo rosso” che in quel momento più che mai era simbolo di vita.

Il progetto “Trema la terra”, non a caso affidato a giovani videomaker, è un contributo alla memoria del nostro territorio e nello stesso tempo un tributo alla rete di volontariato Avis che si è dimostrata, in questa come in altre più recenti emergenze, più solida di ogni scossa.

Segui “Trema la terra” dal 20 al 29 maggio su Facebook Avis Provinciale Modena e Instagram provinciale_avismodena